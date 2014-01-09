مصر.. "هيرميس" تعتزم إعدام أسهم خزينة بمليار جنيه

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس القابضة كريم عوض في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أنه سيتم إعدام أسهم الخزينة التي أعلنت الشركة عن شرائها والبالغ قيمتها مليار جنيه، أو ما يعادل 144 مليون دولار.

وأعلنت "هيرميس" أن مجلس إدارتها وافق على خطة لشراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه مصري تعادل 144 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014 بسعر 11.50 جنيه للسهم. وأوضحت أن تاريخ بدء عرض الشراء يعتمد على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.

وأضاف عوض "شراء أسهم الخزينة خطوة مهمة لتحقيق عائد أفضل للمساهمين في ظل تدني سعر السهم، ويعتبر نوع من أنواع التوزيع النقدي بهدف تعظيم العائد".

وقال إن القوانين في مصر تلزمنا بعدم الاحتفاظ بأكثر من 10% كأسهم خزينة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة خلال جلستي الأربعاء 8/1/2014 والخميس 9/1/2014 على أن يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو 8.90 جنيه.

وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس 10% في مستهل جلسة اليوم عقب إعلان خطته لشراء أسهم خزينة بمليار جنيه مصري، ما ساهم في تحقيق المؤشر الرئيس للبورصة مكاسب قوية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من شراء أسهم الخزينة قيمتها 425 مليون جنيه، وسيجري تنفيذها خلال أربعة أسابيع، على أن تكون المرحلة الثانية من الشراء بقيمة 575 مليون جنيه، وتبدأ خلال نهاية الربع الثاني من العام أو الربع الثالث.

وقالت "هيرميس" إنها ستمول شراء أسهم الخزينة من مواردها الذاتية مع العمل على توزيع بعض النقدية المتاحة للشركة للمساهمين الذين سيقومون ببيع جزء من مساهمتهم الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان لإدارة البورصة، الخميس، أنه بخصوص المعلن اليوم بشأن شراء أسهم خزينة بقيمة مليار جنيه مصري، فإن الشركة ستراعي خلال مراحل تنفيذ برنامج أسهم الخزينة المعلن أنها لن تتجاوز نسبة ملكيتها 10% طبقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية؛ لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 12:20 من جلسة تداول اليوم الموافق 09/01/2014 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3 مليارات جنيه، بعدما ارتفع من نحو 432.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 435.2 مليار جنيه بعد ساعة من تداولات اليوم.