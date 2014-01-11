أسهم الإمارات تقاوم "المراكز المكشوفة" بسيولة جديدة

أكد محللون ماليون أن تدفق سيولة جديدة إلى أسواق الأسهم الإماراتية، (بعيداً عن سيولة الشراء بالهامش)، مكّنت أسواق الأسهم المحلية من تجاوز عمليات البيع الإجبارية التي نفذتها شركات وساطة (غير مرخص لها بممارسة نشاط التداول بالهامش)، لإغلاق المراكز المكشوفة لديها، بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوضحوا في حديثهم لصحيفة الإمارات اليوم، أن التراجعات النسبية في أسعار الأسهم التي حدثت في بداية الأسبوع الماضي، نتيجة عمليات البيع تلك، جعلت أسعار عدد من الأسهم القيادية مغرية للشراء، ومن ثم تحفزت سيولة جديدة على الدخول.

وجدد المحللون تحذيرهم، من خطورة الإقبال المتنامي على التداول بالهامش، بمبالغ تفوق أضعاف قيمة الأسهم التي بحوزة المستثمر، فضلاً عن سيطرة عمليات البيع والشراء خلال اليوم الواحد.

وأكد مدير إدارة الأصول لدى شركة المال كابيتال، طارق قاقيش، أن أداء السوق اتسم بالإيجابية في الأسبوع الماضي، إذ تمكنت الأسهم من تجاوز تداعيات القرار الخاص بإغلاق المراكز المكشوفة لدى شركات وساطة (غير مرخصة)، التي مارست نشاط التداول بالهامش.

وقال إن تدفق السيولة إلى الأسواق سواء من مؤسسات مالية أو مستثمرين جدد أو حاليين، مكّنها من مواصلة الصعود والتغلب على عمليات البيع.

وأضاف أن وجود مجال للمضاربة على أسعار الأسهم، في ظل توقعات بمواصلتها الارتفاع، حفز سيولة جديدة على الدخول للسوق، محذراً من التأثير السلبي الذي قد ينتج عن زيادة الإقبال على عمليات مضاربة ناتجة عن التداول بالهامش بمبالغ كبيرة، وسيطرة عمليات البيع والشراء خلال اليوم الواحد.

من جهته، أفاد مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، أن تدفق السيولة من قبل مؤسسات مالية ومستثمرين أفراداً توافرت لديهم سيولة، أو اقترضوا من البنوك، مكّنت الأسواق المحلية من تجاوز آثار عمليات البيع، لإغلاق المراكز المكشوفة لدى بعض شركات الوساطة المالية، متوقعاً أن تزداد حصة المؤسسات المالية من التداولات خلال الفترة المقبلة، ضمن عمليات شراء استباقية قبل تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي في مايو 2014.

بدوره، ذكر المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، أن الأسواق المحلية نجحت في استعادة نشاطها بعد يومين من الانخفاض في بداية الأسبوع، نتيجة إغلاق المراكز المكشوفة لدى عدد من شركات وساطة كانت منحت المتعاملين تداولات بالهامش بنسب كبيرة.

وأشار إلى أن زيادة قيمة التداولات في نهاية الأسبوع في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، تعد مؤشراً إلى أن شهية التداول لاتزال قوية لدى العديد من المستثمرين، لافتاً إلى أن أسهماً عدة نجحت في تخطي حواجز سعرية هي الأولى منذ ست سنوات.