التفاؤل بأول استحقاق سياسي يعزز مكاسب بورصة مصر

قفزت مؤشرات البورصة المصرية بنسب كبيرة في بداية تعاملات، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع الذي يشهد إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن ارتفاعات اليوم جاءت مدعومة بحالة التفاؤل بين المستثمرين الذين يترقبون مرور الاستفتاء على الدستور بسلام، ما يبشر بقرب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين دفعت مؤشرات السوق لتحقيق قفزات كبيرة، خاصة أن الأوضاع تؤكد أن أيام الاستفتاء على الدستور سوف تمر بسلام ولن يحدث أي تداعيات سلبية تغير مجرى مؤشرات البورصة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3 مليارات جنيه خلال ساعة من تداولات اليوم تعادل 0.68%، بعدما ارتفع من نحو 435.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 438.6 مليار جنيه بعد ساعة من بدء تداولات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، مضيفاً نحو 109 نقاط تعادل 1.57% بعدما ارتفع من نحو 6975 نقطة لدى إغلاق الأسبوع الماضي إلى نحو 7084 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.96% إلى مستوى 562 نقطة مقابل نحو 557 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.94% إلى مستوى 956 نقطة مقابل نحو 947 نقطة في نهاية تعاملات الخميس.

تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلي للتنمية" بنسبة 10% إلى 11 جنيهاً ثم سهم "هيرميس" بنسبة 9.91% إلى 10.76 جنيه، تبعهما سهم "العربية للشحن" بنسبة 9.3% إلى 1.17 جنيه.

فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة "اليكو" بنسبة 3.64% إلى 1.06 جنيه ثم سهم "مودرن" بنسبة 2.76% إلى 1.76 جنيه.

وأوضحت عبدالمطلب لـ"العربية نت" أن المؤشر الرئيسي تمكن بنهاية الأسبوع الماضي من تخطي مستوى المقاومة عند 6885 نقطة وأغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 6975 نقطة، خاصة أن هذا المؤشر حاول تجاوز هذا المستوى مرتين قبل ذلك لكن الأحداث التي تشهدها البلاد، خاصة ما تزامن مع محاكمة الرئيس السابق كان يدعو إلى التراجع، لكن تماسك السوق وحافظ على مستويات جيدة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت أن يكون غدًا الاثنين إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الثلاثاء اول أيام الاستفتاء على الدستور المصري الجديد.