448 مليار دولار حجم تداولات بورصة دبي للذهب في 2013

ارتفعت أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع بنسبة 43% خلال العام 2013 لتصل إلى 13.75 مليون عقد، في أعلى معدل تشهده البورصة على الإطلاق.

ووصلت قيمة التداولات التي سجلتها البورصة على مدار 253 يوماً في عام 2013 إلى 448.25 مليار دولار، كما سجل متوسط حجم التداول اليومي نمواً كبيراً محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 54384 عقداً.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية، فقد سجلت البورصة خلال عام 2013 أعلى حجم تداول شهري على الإطلاق بواقع 1.59 مليون عقد في شهر يونيو، وأعلى حجم تداول يومي بواقع 127231 عقداً في 20 يونيو 2013، وأعلى متوسط عقود مفتوحة بواقع 32828 عقداً، وسجلت أيضاً أعلى قيمة تداول يومي بلغت 3.8 مليار دولار في 15 أبريل 2013، وأعلى متوسط حجم تداول يومي في شهر واحد بواقع 83850 عقداً في يونيو 2013.

وتعد عقود العملات المحرك الرئيسي للنمو بإجمالي 13.17 مليون عقداً في عام 2013، ما يمثل زيادة بنسبة 48% عن العام السابق. وسجلت عقود الروبية الهندية الآجلة نمواً بنسبة 36% مقارنة مع عام 2012 لتصل إلى 11.78 مليون عقداً. بينما شكلت عقود الين والفرنك السويسري الآجلة، التي نمت بنسبة 54% و32% على التوالي، عقود العملات الأخرى عالية الأداء.

وقال غاري أندرسون، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إن بورصة دبي للذهب والسلع واصلت نموها القوي خلال عام 2013 مع إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لتعزيز السيولة، بالإضافة إلى عدد من المنتجات الجديدة المبتكرة ومنصة تكنولوجيا متطورة مصممة لزيادة سرعة وسعة التداول.

وأضاف "مع التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع والعملات خلال العام، قدمت منتجات بورصة دبي للذهب والسلع عدداً من أفضل الأدوات في المنطقة لإدارة المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار التي لا يمكن التنبؤ بها".