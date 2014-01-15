الذهب يتراجع مبتعداً عن أعلى مستوياته في شهر

تراجع الذهب للجلسة الثانية اليوم الأربعاء مبتعداً عن أعلى مستوياته في شهر، حيث إن انتعاش أسواق الأسهم الذي حفزت إليه بيانات قوية عن مبيعات تجارة التجزئة الأميركية أضعف من جاذبية المعدن النفيس للباحثين عن ملاذ آمن.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1243.19 دولارا للأونصة (الأوقية) منخفضا 0.1 %. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له في شهر 1255.00 دولارا أمس الثلاثاء قبل إغلاقه منخفضا 0.7%.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.15% إلى 20.18 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.18% إلى 1423.75 دولارا للأوقية وكذلك البلاديوم الذي خسر 0.25% مسجلا 735.25 دولارا للأوقية.