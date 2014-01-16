هبوط مؤشر نيكي 0.4% مبدداً مكاسب قوية

هبط مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية اليوم الخميس، مبدداً مكاسبه المبكرة لدى افتتاح تداولاته وسط عمليات بيع لجني أرباح مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية قبل دفع السوق نحو الصعود.

وأغلق نيكي على 15747.20 نقطة بانخفاض 0.4 بالمئة بعد أن صعد في المعاملات المبكرة إلى 15941.08 نقطة بحسب بيانات رويترز.

وقال متعاملون إن المستثمرين يريدون رؤية مزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية بما فيها بيانات المساكن للتعرف على مؤشرات على السرعة التي سيتحرك بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض خطة التحفيز.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر توبكس الأوسع نطاقا وأغلق على 1294.39 نقطة.

وعند الافتتاح في بداية تداولات اليوم، قفز المؤشر نيكي 0.23 في المئة إلى 15845.15 نقطة وارتفع كذلك المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 في المئة إلى 1299.77 نقطة.