الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة مدعوماً بمشتريات قوية من صناديق استثمارية وطلب فعلي من آسيا ليسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

ولقي صعود المعدن النفيس مؤخراً دعماً من تراجع أسواق الأسهم أوائل 2014 في أعقاب مكاسب قياسية العام الماضي. لكن محللين قالوا إن توقعات لارتفاع أسعار الفائدة وتحسن الآفاق الاقتصادية قد يضغطان على المعدن الأصفر.

وقال أحد المتعاملين "في المدى الطويل من المرجح أن نرى مبيعات في الذهب خصوصا مع مزيد من التخفيف لبرنامج مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام."

وتراجع سعر الذهب للمعاملات الفورية عن خسائره الأولية وصعد 0.8% إلى 1252.59 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.

وينهي الذهب الأسبوع مرتفعا 0.5% في رابع أسبوع من المكاسب وهو أطول اتجاه صعودي منذ سبتمبر 2012 .

وزادت العقود الآجلة الأميركية تسليم فبراير 11.70 دولار لتسجل عند التسوية 1251.90 دولار للأوقية.

وجاء صعود الذهب يوم أمس الجمعة رغم عوامل معاكسة مثل ارتفاع الدولار وبيانات أميركية جديدة تدعم الرأي القائل إن أكبر اقتصاد في العالم يتحسن بدرجة تكفي لجعل البنك المركزي الأميركي يواصل تقليص برنامجه لمشتريات الأصول.

وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الأميركي ارتفع في الربع الأخير من 2013 بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام ونصف.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 20.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.7% إلى 1448.49 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 744.00 دولارا للأوقية.