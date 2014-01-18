تحديد سعر سهم "أسواق المزرعة" السعودية بـ36 ريالاً

أكد أديب السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم أسواق المزرعة، وأن نسبة التغطية بلغت 998 في المائة لإجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 36 ريالا للسهم (9.6 دولار).

وأوضح السويلم في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث خصص لهم 7.5 مليون سهم تمثل 100 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأضاف أن نسبة تغطية الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بلغت 443 في المائة والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بنسبة 370 في المائة، أما صناديق الاستثمار فقد بلغت نسبة تغطيتها 185 في المائة، وبإجمالي نسبة تغطية 998 في المائة للأسهم المطروحة للاكتتاب.

وقال السويلم "مع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 3.750 مليون سهم لاكتتاب الأفراد التي تمثل 50 في المائة، من إجمالي أسهم الاكتتاب المطروحة، وسيبدأ اكتتاب الأفراد الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوع".

وأكد السويلم أن ما تتمتع به أسواق المزرعة من سمعة جيدة في سوق التجزئة، بالإضافة إلى نتائجها المالية القوية، وكذلك خطط التوسع المدروسة التي انتهجتها، ساهم في إتمام عملية اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار في الأسهم المطروحة بنجاح كبير.