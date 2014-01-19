جني أرباح يطيح ببورصة مصر ومؤشراتها تخالف التوقعات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة يوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتراجعت مؤشراتها بشكل جماعي بدعم عمليات جني الأرباح التي بدأت نهاية جلسات الأسبوع الماضي، بعد الأرباح الاستثنائية التي حققتها في أسبوع الاستفتاء.

وتجاهلت مؤشرات البورصة الأخبار الإيجابية التي كان من المتوقع أن تصعد بالسوق، خاصة بعد إقرار الدستور المصري بأغلبية ساحقة تجاوزت 98%، إضافة إلى قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ما يشير إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وتوقع محللون ومتعاملون بالسوق أن يتعرض المؤشر الرئيسي "أي جي أكس 30" لجني أرباح قد تدفعه لاختبار مستوي الدعم عند مستوي 7000 نقطة وفي حاله عدم قدره هذا الدعم في ايقاف الهبوط سيكون الدعم القادم عند 6800 وهو قادر على ايقاف الهبوط على المدى القصير.

وقال مدير التداول بشركة زيوس لتداول الأوراق المالية، أحمد عبد الحارث، إن السوق المصرية تجاهلت الأخبار الإيجابية وواصل المستثمرون عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ نهاية جلسات الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يمر السوق بحركة تصحيحية بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية للبورصة المصرية.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار عمليات جني الأرباح حتى منتصف جلسة اليوم، وأن المؤشرات سوف تستعيد عافيتها بنهاية الجلسة وربما من بداية تعاملات جلسة غداُ الاثنين.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.9 مليارات جنيه هلال ساعة من بدء تداولات اليوم، بما يعادل نحو 0.42% بعدما تراجع من نحو 443.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 441.5 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" فاقداً نحو 60 نقطة تعادل 0.83% ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 7143 نقطة مقابل 7083 نقطة.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.77% فقاداً نحو 5 نقاط بعدما انهى جلسة الخميس عند مستوى 564 نقطة مقابل 559 نقطة.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي تراجع بنسبة 0.7% فقاداً نحو 6 نقاط مغلقا الخميس الماضي عند مستوى 958 نقطة مقابل نحو 952 نقطة.

وجاء سهم "مصر الوطنية للصلب" متصدراً ارتفاعات اليوم بنسبة 4.96% إلى 21.38 جنيه ثم "جولدن تكس" بنحو 4.29% إلى 9 جنيهاً.

فيما جاء على رأس الأسهم المتراجعة «العبور للاستثمار العقاري» بنسبة 4.95% إلى 7.3 جنيه، ثم «فاروتك» بنحو 4.7% إلى 36.93 جنيه.

وأبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، في أول اجتماع لها خلال العام 2014، على أسعار الفائدة على الايداع والإقراض بلا تغيير. واوضح "المركزي" أنه تم الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع بواقع 8.25%، والإقراض بنحو 9.25%.

فيما أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، أحد بنوك الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، إنها ستبدأ اليوم الأحد، شراء أسهم خزينة عبر شاشات التداول بالبورصة المصرية. وقالت الشركة أنها ستبدأ اعتبارا من جلسة اليوم وحتى نهاية جلسة تداول يوم 30 من الشهر ذاته، شراء أسهم خزينة لعدد 36.9 مليون سهم بسعر 11.50 جنيها مصريا للسهم الواحد (1.6 دولار)، بقيمة إجمالية تصل إلى 424.3 مليون جنيه مصري (60.4 مليون دولار).