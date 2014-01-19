خبراء: بورصة مصر مرشحة لمكاسب قوية بعد إقرار الدستور

توقع خبراء ومحللون ماليون أن تتجه البورصة المصرية للصعود بقوة وتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، استكملا لمسيرة الارتفاع الذي شهده أسبوع الاستفتاء.

وأكد الخبراء أن إقرار الدستور سيكون له أثر إيجابي ومباشر في رسم ملامح أداء المؤشرات الفترة القادمة، وفقاً لصحيفة أموال الغد المصرية.

وتوقع الخبراء استهداف المؤشر الرئيسي 7350: 7400 نقطة خلال نهاية تعاملات الأسبوع.

من جهته يرى محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن اتجاه البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري سيكون إيجابيا، وذلك استمرارا لوتيرة صعود الأسبوع الماضي، خاصة مع ارتفاع أسعار معظم الأسهم، مضيفا توقعه لاستهداف المؤشر الرئيسي لـ 7350 نقطة.

وأكد ماهر على أن إقرار الدستور المصري يحمل في طياته التأثير الإيجابي على أداء البورصة خلال التعاملات المقبلة، متوقعا تحسن المستوى الاقتصادي بشكل عام، خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتحقيق الاستقرار على المستوى السياسي.

ويتوقع محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير أن يتسم الاتجاه العام للمؤشرات خلال تعاملات هذا الأسبوع بالصعود، واستمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط والبعيد.

ورغم بعض المؤثرات على الساحة السياسة والتي على رأسها ذكرى الثورة، أكد ماهر تفاؤله بانتهاج البورصة الاتجاه الصاعد خلال الفترات القامة.

وأكدت صفاء فارس محلل فنى لشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية على استمرار أداء المؤشرات في الصعود استكملا لمسيرة الاسبوع الماضي، متوقعه استهداف المؤشر EGX30 7400 نقطة وذلك في حالة اختراق نقطة المقاومة 7270، ولكن وفي حالة كسر الدعم الرئيسي للمؤشر 7080 نقطة توقعت أن يستهدف 6950 نقطة، أما المؤشر EGX 70 فتوقعت استهدافه 600 نقطة في حالة اختراق 588 نقطة، واستهداف 559 نقطة في حال كسر نقطة الدعم 567 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات توقعت فارس أن يحتل قطاع الاتصالات الصدارة خلال تعاملات الاسبوع الجاري، يليه قطاع العقارات، وأخيرا يأتي قطاع الموارد الأساسية.

وتوقع محمد سعيد مدير إدارة البحوث بشركة IDT أن تشهد البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري حالة من جني الأرباح كنتيجة طبيعة للارتفاع الذي حققته البورصة خلال أسبوع الاستفتاء.