هبوط قوي لسهم "كيان" بعد تكبد خسائر بـ346 مليون ريال

تراجع سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة كبيرة في تعاملات اليوم، بضغط من نتائج أعمال الشركة التي أعلنتها اليوم، والتي كشفت عن تكبد خسائر بـ346 مليون ريال خلال عام 2013.

وقد عكست حركة سهم كيان في السوق السعودية هذه النتائج، حيث انخفض السهم بنسبة 4.57%، إلى مستوى 14.45 ريالاً، وسط زخم كبير في حجم التداول الذي بلغ 260.5 مليون ريال، بتداولات اقتربت من 18.5 مليون ريال حتى منتصف التداولات.

وقال محلل أسواق الأسهم في الأهلي كابيتال اياد غلام، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائج شركة كيان جاءت دون التوقعات بكثير.

وأضاف غلام "جاءت النتائج عكس التوقعات توقعنا في الأهلي كابيتال أرباح بنحو 100 مليون ريال، ومحللين آخرين توقعوا 200 ملزيون ريال، وأرى أن الشركة لديها مشكلة في نسب التشغيل التي كانت في الربع الثالث 100%، وفي الربع الرابع 87%".

وأكد أن المشاكل التشغيلية التي تعاني منها الشركة تدفع المحللين ليكونوا أكثر تحفظاً.

وكانت شركة الرياض المالية قد توقعت أن تحقق شركة كيان أرباحاً في الربع الأخير من 2013، بنحو 132 مليون ريال.

ورغم الخسائر التي منيت بها الشركة في 2013، إلا أنها تعتبر أقل بنسبة 55%، عن تلك التي تكبدتها في 2012.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" إنها حققت أرباحاً في الربع الأخير من عام 2013، بنحو 3.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ194.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2012.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الأخير من 2013، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن أسعار بيع معظم المنتجات وزيادة الكميات المباعة وانخفاض المصاريف المالية، علما أن هناك زيادة في مخصص الزكاة.

وقالت "كيان" إنها حققت أرباحاً تشغيلية في الربع الأخير من 2013، بلغت 154.5 مليون ريال، مقابل خسائر تشغيلية في الفترة المقابلة من العام السابق بلغت 67.49 مليون ريال.