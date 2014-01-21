ثقة المستثمرين تدفع بالأسهم اليابانية لمستويات عالية

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 1% أثناء التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من الخسائر مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم توقعا لأرباح قوية للشركات.

وأعطى ضعف الين دعما أيضا لأسهم شركات التصدير مثل تويوتا موتور كورب.

وصعد نيكي 1.4 بالمئة إلى 15853.04 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 0.3 بالمئة عند أدنى مستوى إغلاق في أسبوع. واستعاد المؤشر متوسط تحركه في 25 يوما البالغ 15758.47 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1302.31 نقطة.