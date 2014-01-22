الذهب يهبط 1% وسط تكهنات بخفض جديد للتحفيز النقدي

هبط سعر الذهب بنحو 1% يوم أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن ينهي التعاملات بأكبر خسارة منذ بداية العام بسبب تكهنات واسعة النطاق باحتمال إعلان البنك المركزي الأميركي عن خفض جديد لبرنامج شراء السندات في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل.

وقال متعاملون إن علامات تحسن الاقتصاد الأميركي والخطوة المتوقعة من البنك المركزي الأميركي لخفض التحفيز النقدي ستضعف جاذبية الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 1751 بتوقيت جرينتش هبط الذهب واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1240.99 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد هبط في وقت سابق من الجلسة 1.4 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع عند 1235.68 دولار.

ولم تصدر يوم أمس الثلاثاء أي مؤشرات اقتصادية أميركية رئيسية وهو ما دفع بعض المستثمرين في الذهب إلى البيع لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 11 دولارا إلى 1240.90 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة اثنين بالمئة إلى 19.85 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1445.25 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 746.75 دولارا للأوقية.