بدء الاكتتاب بـ30% من "أسواق المزرعة" السعودية اليوم

ينطلق اليوم في السعودية الاكتتاب العام للأفراد في أسهم الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، والذي يستمر سبعة أيام تنتهي الثلاثاء المقبل 28 يناير 2014، وفقاً لما أعلنته شركة فالكم للخدمات المالية مدير الاكتتاب والمتعهد بالتغطية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فالكم أديب بن عبدالرحمن السويلم أن سعر الاكتتاب سيكون 36 ريالاً للسهم الواحد، وأن عدد الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد 3.750 مليون سهم تشكّل نصف الأسهم المطروحة للاكتتاب العام البالغة 7.5 مليون سهم، التي تمثل في مجملها 30 في المئة من أسهم شركة أسواق المزرعة.

وأكد في بيان نشرته صحيفة الحياة أن "فالكم" أتمت كل الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المتسلمة، مشيراً إلى أنه تم تسخير جميع الإمكانات التي تتيح للمكتتبين الأفراد القيام بعملية الاكتتاب بيسر وسهولة.

وبيّن أنه سيشارك عدد من الجهات المتسلّمة في تلقي طلبات الاكتتاب، وأعلنت جميعها جاهزيتها لاستقبال المكتتبين عبر جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة أو عبر الخدمات الإلكترونية، من دون تحمل عناء التوجه إلى المصارف، سواءً عبر خدمة الإنترنت أم الهاتف المصرفي، إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي لكل المصارف السعودية.

وأوضح أن "فالكم" ستتولى التنسيق مع الجهات المتسلّمة وهي شركة فالكم للخدمات المالية، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية.