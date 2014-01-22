مشتريات مؤسسية ومحلية وراء مكاسب قياسية لبورصة مصر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات محلية ومؤسساتية، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة أرباحاً قياسية مقارنة بالجلسات الماضية.

وقال محللون وخبراء مختصون في أسواق الأسهم المصرية إن التراجعات التي شهدتها البورصة خلال الجلسات الماضية طبيعية، حيث كان من المتوقع أن تشهد السوق حركة تصحيحية بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الأسبوع الماضي الذي شهد انتهاء التصويت على الدستور، ما ساهم في ارتفاع المؤشرات بنسب قياسية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.1 مليار جنيه خلال ساعتين من بدء تداولات اليوم تعادل نحو 0.7%، بعدما ارتفع من نحو 439.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء إلى نحو 442.4 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 100 نقطة تعادل 1.4% بعدما ارتفع من نحو 7086 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7186 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.55% إلى مستوى 560 نقطة مقابل نحو 557 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.51% إلى مستوى 953 نقطة مقابل نحو 948 نقطة في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، في تصريحات لـ "العربية نت"، أن المؤسسات بدأت تتدخل خلال جلستي اليوم وأمس، وأن المشتريات التي تقودها المؤسسات ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع المؤشرات وتحقيق هذه المكاسب.

وأشارت إلى أن المستثمرين العرب والمصريين بدأوا يتعاملون بإيجابية أكثر خلال الجلسات الماضية، خاصة بعد إقرار الدستور وشعورهم بأن الأوضاع بدأت تستقر على الصعيد السياسي والأمني، وهو ما يعزز من أداء السوق خلال الجلسات المقبلة، متوقعة أن يكسر المؤشر الرئيسي حاجز 7200 نقطة مع نهاية جلسة اليوم.

وجاء سهم "السعودية المصرية للاستثمار" في صدارة الأسهم المرتفعة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.42% إلى 69.9 جنيهاً ثم "السويس للأسمنت" بنسبة 1.5% إلى 27.5 جنيهاً.

فيما جاء سهم "مطاحن مصر الوسطي" على رأس الأسهم التي تراجعت بنسبة 0.7% إلى 20.68 جنيها، ثم سهم "فرتيكا للبرمجيات" بمقدار 0.51% إلى 9.76 جنيه.