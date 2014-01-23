اكتتاب أسواق المزرعة يجمع 44 مليون ريال باليوم الأول

قالت شركة فالكم للخدمات المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، إن عدد المكتتبين في أسهم الشركة حتى صباح الخميس بلغ 76.525 ألف مكتتب.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت إجمالية قيمة ما تم تغطيته من اكتتاب "أسواق المزرعة" بلغت قيمته 43.9 مليون ريال. وبلغ عدد الاكتتابات 13.284 اكتتاباً.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية أديب السويلم قد قال إنه تم إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم أسواق المزرعة، وإن نسبة التغطية بلغت 998%، لإجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 36 ريالا للسهم.

وأوضح السويلم أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث خصص لهم 7.5 مليون سهم تمثل 100%، من الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.