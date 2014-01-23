الترقب يدفع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

هبط الذهب إلى أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع انتظار المستثمرين بيانات أميركية للاسترشاد بها على قوة أكبر اقتصاد في العالم، بينما تراجع البلاتين من أعلى مستوى له في شهرين ونصف قبل إضرابات مزمعة في مناجم جنوب إفريقيا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، إلى 1235.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0255 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في وقت سابق 1232.19 دولار وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من يناير.



وتراجع البلاتين من أعلى مستوى في شهرين ونصف الذي سجله يوم الاثنين مع توقعات بأن يتوقف نصف إنتاج العالم من البلاتين اليوم الخميس مع تعهد نقابات عمالية في جنوب إفريقيا بالمضي قدما في اضرابات للحث على زيادة الأجور.