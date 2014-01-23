سوق مصر يتجاهل الاضطرابات بأداء إيجابي

قلصت المخاوف والتداعيات التي تسيطر على المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية من مكاسبها خلال جلسة تعاملات اليوم الذي يشهد الجلسة الأخيرة التي تسبق أحداث ذكرى احتفالات مصر بذكرى 25 يناير السبت المقبل.

وفيما حقق رأس المال السوق لأسهم الشركة المدرجة أرباحاً، لكن وصفها خبراء ومحللون ماليون بأنها "معقولة"، في ظل الأحداث المتلاحقة التي تشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري.

وعززت القرارات والتوجهات التي أعلنت عنها إدارة البورصة المصرية مؤخراً خاصة ما يتعلق بقرب تفعيل سنوق السندات، والعمل بقواعد القيد الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، من تحسن أداء السوق وتقليص الخسائر التي كان قد توقعها المحللون في إطار عمليات جني الأرباح التي تمر بها البورصة المصرية منذ تحقيقها لمكاسب قياسية الأسبوع الماضي.

وجاءت مكاسب اليوم مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب بشكل قوي، ما أدى إلى ارتفاع رأس المال السوقي في الدقائق الأولى من التعاملات الصباحية.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من تحقيق أرباح تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداولات اليوم تعادل نحو 0.36%، بعدما ارتفع من نحو 442.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 444.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 54 نقطة تعادل 0.75% بعدما ارتفع من نحو 7179 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7233 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 0.7% إلى مستوى 565 نقطة مقابل نحو 561 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.75% إلى مستوى 959 نقطة مقابل نحو 952 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

وقال مدير التداول بشركة زيوس لتداول الأوراق المالية، أحمد عبدالحارث، إن التوقعات الخاصة بجلسة تعاملات اليوم كانت تشير إلى أن السوق سوف تشهد ترقباً وتحركات عرضية مائلة للصعود في آخر جلسات الأسبوع قبل ذكرى ثورة 25 يناير مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح أن القلق والخوف المسيطرين على المستثمرين ظهرا بالفعل خلال جلسة اليوم خاصة بعد الإعلان عن حادث التفجير الذي استهدف كمين الشرطة بمحافظة بني سويف، ما دفع المستثمرين إلى التردد في القرارات الاستثمارية وبالتالي الإحجام عن الشراء او البيع.

وتوقع أن يستمر السوق في الأداء العرضي خلال جلسات الأسبوع المقبل، خاصة أن أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي أعلنوا الاعتصام في الشوارع لمدة 18 يوماً تبدأ بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.