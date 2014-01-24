البورصة المصرية تربح 17.6 مليار دولار في 6 أشهر

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال الستة أشهر الماضية، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق أرباحاً تجاوزت 122 مليار جنيه منذ 30 يونيو 2013، موعد إعلان عزل مرسي وحتى جلسة أمس التي تسبق الاحتفال بذكرى 25 يناير 2011.

وقال محللون ومتعاملون إن البورصة المصرية مرت بالعديد من المحطات خلال الأشهر الماضية، وكانت أحداث الشغب والمظاهرات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين أكبر محرك للسوق التي تجاهلت كل ذلك وواصلت الصعود القوي.

ومنذ 30 يونيو الماضي وحتى الآن، تمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من تحقيق أرباح قياسية تقدر بنحو 122.2 مليار جنيه تساوي 17.6 مليار دولار، تعادل ما يقرب من 38%، بعدما ارتفع من نحو 322 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة 30 يونيو الماضي إلى نحو 444.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" مضيفاً نحو 2481 نقطة تعادل 52.2% بعدما ارتفع من نحو 4752 نقطة، لينهي جلسة امس عند مستوى 7233 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" بنحو 205 نقطة تعادل نحو 56.9% إلى مستوى 565 نقطة، وامتدت الارتفاعات لمؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 316 نقطة تعادل 49.1% إلى مستوى 959 نقطة.

وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، اماني عبد المطلب، إن ما حققته البورصة المصرية خلال الستة أشهر الماضية تجاوز ما حققته البورصة في أعوام، وتمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من العودة إلى مستويات ما قبل الثورات، حيث كان المؤشر الرئيسي يتحرك في حدود 7000 نقطة.

وأشارت في تصريحات لـ "العربية نت" إلى أن السوق تمكن من تحقيق ارتفاع تجاوز 50%، ومن المتوقع ان يواصل الصعود شريطة استمرار الهدوء والاستقرار وعدم سيطرة الاحداث والخلافات السياسية على مجريات الأمور.

وأكدت أن الاستثمارات الخارجية تترقب الأحداث التي تشهدها مصر الفترات المقبلة وتحديداً الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، وبمجرد الانتهاء من هذه الانتخابات واكتمال كافة مؤسسات الدولة، فمن المتوقع ان تشهد مصر تدفق الاستثمارات سواء العربية او الأجنبية.