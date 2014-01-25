السعوديون يغطون أول اكتتابات 2014 بـ124% في 3 أيام

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، أن عدد المكتتبين في طرح الشركة الذي يعد أول اكتتابات العام الجديد، بلغ حتى اليوم الثالث نحو 304.2 ألف مكتتب اكتتبوا بمبلغ 167.3 مليون ريال (44 مليون دولار) من خلال 51.6 ألف طلب، وبلغت نسبة التغطية نحو 124 في المائة، بحسب بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وكان اكتتاب الأفراد في أسهم "أسواق المزرعة" بدأ يوم الأربعاء الموافق 22 يناير (كانون الثاني) على أن ينتهي يوم الثلاثاء 28 من نفس الشهر.

ويقدر عدد الأسهم المخصصة للأفراد في شركة "أسواق المزرعة"، بنحو 3.75 مليون سهم، تمثل 50 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغة 7.5 مليون سهم، في حين خصصت الـ50 في المائة الأخرى للمؤسسات والشركات.

وأنهى مؤشر سوق السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنحو 11 نقطة ليغلق عند 8772 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

وسجلت السوق أعلى إغلاق أسبوعي لها في خمس سنوات ونصف السنة، حيث واصل ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي، معززا مكاسبه لتصل إلى 2.8 في المائة ما يعادل 236 نقطة منذ بداية العام الحالي.

وشهد الأسبوع الحالي نهاية فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لعام 2013، بإعلان أكبر شركتين بالسوق سابك والاتصالات السعودية، كما شهد الأسبوع إيقاف التداول على سهم شركة وفا للتأمين بقرار من هيئة السوق المالية حتى تعدل الشركة أوضاعها المالية.