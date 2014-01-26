البورصة المصرية "تقاسي" لتجاوز صدمة التفجيرات

حاولت البورصة المصرية تجاوز أعمال التحفير التي شهدتها القاهرة وبعض المحافظات المصرية أمس، تزامناً مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، واستهلت التعاملات الصباحية لجلسة اليوم، الأحد، بداية تعاملات الأسبوع على ارتفاعات طفيفة، قبل أن تعود وتضغط عمليات بيع على المؤشر وتدفعه للتراجع.

وخلال نصف ساعة من بدء الجلسة، تحولت بعض المؤشرات إلى المنطقة الحمراء بدعم عمليات جني أرباح قد تستمر حتى نهاية جلسة اليوم، بقيادة المستثمرين العرب الذين تحولوا للبيع، مقابل استمرار المصريين في الشراء.

وقال نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عيسى فتحي، إن البورصة المصرية تجاوزت صدمة التفجيرات بدعم نزول المؤيدين لخارطة الطريق في ميدان التحرير أمس، في تحد كبير للتفجيرات التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين.

وأوضح فتحي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن المستثمر في البورصة المصرية بدأ يتفاعل مع أي أحداث تطرأ على الساحة المصرية بقدر من التعقل، خاصة مع ظهور بوادر استكمال خارطة الطريق التي حتماً ستنتهي إلى استقرار البلاد على الصعيد الأمني والسياسي.

وتوقع أن تستمر عمليات جني الأرباح حتى نهاية جلسة اليوم، ما يدفع المؤشرات إلى البقاء في المربع الأحمر، ولكن ستكون هذه التراجعات طفيفة مقارنة بحجم الأحداث التي شهدتها مصر.

وخلال ساعة من بدء تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.3 مليار جنيه خلال ساعة من بدء تداولات اليوم، بعدما ارتفع من نحو 443.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 444.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18% بعدما ارتفع من نحو 7143 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس إلى نحو 7241 نقطة.

فيما استقر مؤشر "إي جي إكس 70" للأسهم المتوسطة عند مستوى 564 نقطة. وأيضاً استقر مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقاً عند مستوى 958 نقطة.