تغطية اكتتاب "أسواق المزرعة" بـ273% حتى اليوم الخامس

بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام بأسهم الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" 273%، بحسب موقع شركة فالكم للخدمات المالية.

وبلغت قيمة الأموال التي جمعها الإكتتاب حتى نهاية اليوم الخامس من بدء عملية الاكتتاب نحو 390 مليون ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين 714 ألف مكتتب.

وبلغت عدد الإكتتابات التي تمت حتى اليوم الخمس 126.721 اكتتاب.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فالكم، أديب السويلم، عن تخصيص 3.75 مليون سهم للأفراد بسعر 36 ريالاً، تشكل نصف الأسهم المطروحة للاكتتاب العام البالغة 7.5 مليون سهم، تمثل في مجملها 30% من أسهم أسواق المزرعة.

وفسر الإقبال الذي شهده الاكتتاب بما تتمتع به أسواق المزرعة من سمعة جيدة في سوق التجزئة، إلى جانب نتائجها المالية القوية، وخططها المدروسة للتوسع بأعمالها مستقبلاً.