صعود أسهم ساويرس مع أنباء شراء "تي آي إم" البرازيلية

حققت الأسهم التي يمتلكها رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ارتفاعات قوية في البورصة المصرية، وتمكنت من احتلال قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً طيلة الفترات الماضية.

وتوقع متعاملون بالسوق أن تواصل هذه الأسهم ارتفاعاتها خلال الجلسات المقبلة، مدعومة في ذلك بالأخبار الإيجابية التي يطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وخاصة ما أعلن عنه مؤخراً بشأن عزمه التقدم بعرض لشراء شركة "تي آي إم" البرازيلية لخدمات الهواتف المحمولة، التابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا"، حال تقرر بيعها.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن أسهم أوراسكوم للإعلام والاتصالات وتليكوم القابضة للاستثمار حققت ارتفاعات قوية خلال الشهر الماضي، وكان هناك نشاط مكثف على هذه الأسهم دفعها لتحقيق أرباح قياسية.

واوضح أن سهم أوراسكوم للإعلام والاتصالات ارتفع من نحو 0.80 جنيه إلى نحو 1.20 جنيه، مضيفاً نحو 0.40 جنيه تعادل 50%.

فيما ارتفع سعر سهم جلوبال تليكوم القابضة من نحو 4.70 جنيه إلى نحو 5.20 جنيه بزيادة تقدر بنحو .50 جنيه تعادل 10.6%.

وأوضح عزام أن إعلان نجيب ساويرس قبل أيام عن أنه سيضخ استثمارات تقارب 4 مليارات جنيه في السوق المصري حال إقرار الدستور، شجعت المستثمرين على الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها ساويرس، خاصة أن هذه الأسهم تتميز بارتفاع السيولة عليها، وزيادة نشاطها.

وأوضح أن المستثمرين العرب والمصريين قادوا الشراء على أسهم أوراسكوم للإعلام والاتصالات، فيما قادت صناديق استثمار أجنبية الشراء على أسهم جلوبال تليكوم، ما دفعها إلى الاحتفاظ بقيمتها وعدم تأثرها بالخسائر التي منيت بها بعض الأسهم خلال الفترات الماضية.

وتوقع أن تواصل هذه الأسهم الارتفاع بقوة خلال الأيام المقبلة بدعم التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال وعزمه شراء شركة الاتصالات البرازيلية.

وقال نجيب ساويرس في تصريحات أمس: "ليست هذه المرة الأولى التي أحاول فيها دخول البرازيل، كانت المرة الأولى في 2007، وقد تقدمنا بعرض لشراء "برازيل تيليكوم"، ولم يتم قبوله، ولكننا ننظر دوما نحو البرازيل".

وذكرت تقارير صحافية إيطالية سابقة، بداية شهر يناير الحالي أن شركة "تيليفونيكا" الإسبانية، المستحوذة على "تيليكوم إيطاليا"، تعد خطة لتوزيع أسهمها في "تي آي إم" بين ثلاث شركات، وهو ما كذبه مجلس إدارة "تيليكوم إيطاليا".

وقال ساويرس أضع خيارا لشراء "تي آي إم" حال تم بيعها، وقد أبلغت وزير الاتصالات باولو برناردو بأنها ستكون فكرة سيئة، لو سمحت الحكومة البرازيلية ببيع "تي آي إم" على أجزاء.

وقال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس، عمر ماهر، إن أسهم قطاع الاتصالات في البورصة المصرية وعلى رأسها سهم أوراسكوم للإعلام والاتصالات حققت قفزات كبيرة منذ تعافي السوق المصري.