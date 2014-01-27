أسواق الخليج تخسر محاولة التقاط الأنفاس وتعود للهبوط

خسرت أسواق الأسهم الخليجية محاولة التقاط الأنفاس في نهاية جلسة اليوم لتواصل التراجعات التي بدأتها أمس، متأثرة باستمرار أزمة عملات الدول الناشئة.

وكانت أسواق المال العالمية في قلب هذه الأزمة، حيث تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في شهرين اليوم الاثنين، مع صعود الين وتراجع الأسهم العالمية لمخاوف من بيع واسع النطاق في أصول الأسواق الناشئة، وهو ما دفع مؤشرات المعاملات الآجلة والأسهم ذات الثقل إلى الانخفاض.

وتتوجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي واجتماع لجنة السوق المفتوحة، والذي يبدأ غدا ويستمر ليومين، ترقبا لأي جديد حول إجراءات تقليص برامج التيسير الكمي.

وتراجعت الأسواق الأميركية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بأكبر نسبة يومية منذ يونيو الماضي.

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.23%، ليصل لمستوى 3687 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره أمس 2.5%، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.92%، إلى مستوى 4527 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنهاية الجلسة بنسبة 0.05%، والبحرين بنسبة 0.19%، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.47%.

وفي سياق متصل على صعيد أزمة تراجع عملات الأسواق الناشئة، تستعد الأرجنتين ليومها الأول بعد التخفيف المفاجئ للقيود على العملة التي تبنتها الحكومة قبل عامين، مدعية بأنها ضرورية للوضع المالي للبلاد.

وقد قام أصحاب المحلات التجارية بزيادة الأسعار على المواد المستوردة لتعكس انخفاض البيزو بأكثر من 20%، خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة قبل يومين أنها سترفع حظرا على شراء العملات الأجنبية، مما يمكّن المواطنين من الادخار بالعملة الخضراء.

يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية للأرجنتين هبطت إلى دون مستوى 30 مليار دولار.