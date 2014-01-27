مؤشر نيكي يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع ارتفاع الين

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوياته في شهرين، اليوم الاثنين، مع صعود الين وتراجع الأسهم العالمية لمخاوف من بيع واسع النطاق في أصول الأسواق الناشئة، وهو ما دفع مؤشرات المعاملات الآجلة والأسهم ذات الثقل إلى الانخفاض.

وأغلق نيكي منخفضاً 2.5% عند 15005.73 نقطة، مسجلاً أدنى إقفال منذ 14 نوفمبر. وهبط المؤشر 3% في وقت سابق من المعاملات.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.8% إلى 1229.23 نقطة، وشملت الخسائر كل قطاعاته الثلاثة والثلاثين. واتسمت أحجام التداول بالارتفاع وبلغت 3.265 مليار سهم، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وتراجع مؤشر نيكي 400 الذي بدأ العمل به حديثاً، ويشمل الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 2.8% إلى 11103.87 نقطة.