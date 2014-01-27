مصر تغلق 13 شركة صرافة تلاعبت في أسعار العملات

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري أن بلاده قررت معاقبة 13 شركة صرافة بالإغلاق لمدة تتراوح بين 4 و8 أسابيع لتلاعبها في أسعار العملات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "أغلقنا 13 شركة صرافة الأسبوع الماضي بسبب التلاعب في أسعار صرف العملات".

وأنفق البنك المركزي مليارات الدولارات لدعم العملة منذ انتفاضة يناير 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال المصدر "قبل إيقاف أي شركة صرافة يتم إنذارها مرتين وبعد الثالثة يتم إيقافها بين أربعة أسابيع وثمانية أسابيع.. المخالفات تتضمن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير رسمية والامتناع عن بيع العملات على الرغم من وجود أرصدة"

ويتحدد السعر الرسمي للجنيه على أساس عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك المركزي قبل عام للحيلولة دون التهافت على بيع العملة المحلية.

وفي سوق ما بين البنوك يتداول الدولار أمام الجنيه بسعر 6.96 جنيه.

وفي السوق السوداء التي ازدهرت في ظل عدم توافر الدولار بالسعر الرسمي قال متعامل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأحد إن العملة الأميركية معروضة بسعر 7.40 جنيه مقارنة مع 7.37 يوم الخميس.