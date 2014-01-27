مشتريات الأفراد تدفع بورصة مصر لمواصلة الصعود

ربط متعاملون بين صعود البورصة المصرية خلال جلسة اليوم وتماسكها أمام عمليات جني الأرباح القوية التي استمرت طوال الجلسة، وبين ما أعلنه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، حول إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.

ومن المنتظر أن يزيد هذا الإجراء من ثقة المستثمرين في السوق المصري، رغم المظاهرات التي تدعو لها القوى المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، والتفجيرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال الأيام الماضية.

واستحوذت تداولات الأفراد على نحو 83% من إجمالي التداولات، فيما استحوذت المؤسسات على 17%.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم للأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، إن عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة اليوم قلصت من مكاسبها، ورغم أن السوق استهلت التعاملات الصباحية على تراجعات طفيفة، لكنها تحولت إلى المربع الأخضر بدعم المشتريات القوية التي ظهرت بحلول منتصف الجلسة.

وخلال جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.6 مليار جنيه تعادل 0.36%، بعدما ارتفع من نحو 443.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 444.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% بعدما ارتفع من نحو 7217 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 7257 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.58%، مضيفاً نحو 3 نقاط لتنهي جلسة اليوم عند مستوى 567 نقطة مقابل نحو 564 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.47% عند مستوى 961 نقطة مع إغلاق جلسة اليوم مقابل نحو 957 نقطة أمس.

وأوضحت عبدالمطلب أن إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس عزمه التقدم بعرض لشراء شركة "تي آي إم" البرازيلية لخدمات الهواتف المحمولة، التابعة لشركة "تيليكوم إيطاليا"، حال تقرر بيعها، دفع سهم أوراسكوم للاتصالات، ليكون في صدارة أنشط الأسهم خلال جلسة اليوم، بل إن تعاملات السهم خلال جلسة اليوم كانت سبباً رئيسياً من أسباب تماسك السوق رغم عمليات جني الأرباح.

وتوقعت أن يسيطر الأداء العرضي على أداء السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار عمليات جني الأرباح وانتظار السوق لأخبار قوية تدفعه إلى تجاوز مستويات المقاومة المقبلة، مؤكدة أن تردد أنباء عن تعديل وزاري في حكومة الدكتور حازم الببلاوي ربما سيزيد من تماسك السوق وعدم انتقاله للمربع الأحمر.