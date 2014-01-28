الذهب يهبط 1% بسبب مخاوف سحب التحفيز وتعافي الأسهم

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى خلال شهرين أمس، مع تراجع الأسهم بفعل القلق من استمرار نزوح رؤوس الأموال عن الاقتصادات الناشئة، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفضت الأسهم الآسيوية وسط ضغوط على الأسواق الناشئة لتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض التحفيز، وشح الائتمان في الصين، مما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1268.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.42 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 1278.01 دولار. وارتفعت عقود الذهب الأميركية واحداً بالمئة، وصعدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى.

وقال جويس لو، المحلل لدى فيليب للعقود الآجلة، "ضعف أداء الأسهم الأميركية رفع المعنويات، وعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن".

وفي المعادن النفيسة الأخرى ارتفع السعر الفوري للفضة 0.02% إلى 19.88 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.45% إلى 742.2 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 10.74% إلى 1433.99 دولارا للأوقية.