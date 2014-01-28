سهم إعمار يربح 6% مع تحويل سندات بالملايين لأسهم

قالت شركة "إعمار" العقارية إنها تلقت 75 إخطاراً من حملة سنداتها، تطلب تحويل تلك السندات البالغة قيمتها 475.7 مليون دولار إلى أسهم.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق دبي المالية إنها قررت تحويل تلك السندات إلى أسهم جديدة بسعر تحويل يبلغ 4.38 درهم.

ومن المنتظر أن يرتفع رأس مال شركة إعمار بعد تحويل السندات إلى أسهم لنحو إلى 6508.85 مليون درهم.

وفي سياق متصل أغلق سهم شركة إعمار العقارية في نهاية تداولات اليوم بـ6.3%، إلى مستوى 8.24 درهم، ما قاد مؤشر سوق دبي لتحقيق مكاسب بنسبة 3.18%، ليصل إلى 3805 نقطة.