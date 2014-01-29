السعوديون يضخون 761 مليون ريال باكتتاب أسواق المزرعة

كشفت الأرقام الأولية لنتائج اكتتاب الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، أن الاكتتاب جمع 761 مليون ريال، بحسب موقع شركة فالكم للخدمات المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام للشركة.

كما بلغ عدد المكتتبين في أسهم الشركة حتى صباح اليوم الأربعاء نحو 1.4 مليون مكتتب، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المطلبوية 21.1 مليون سهم، أي بنسبة تغطية بلغت 560%.

ويظهر موقع شركة فالكم للخدمات المالية على الإنترنت أن عدد الاكتتابات في أسهم الشركة بلغ 254 ألف اكتتاب.

وكان الاكتتاب في أسهم شركة أسواق المزرعة قد بدأ 22 يناير الجاري، لينتهي أمس الأربعاء 28 يناير.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية، أديب السويلم، قد قال إنه تم إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم أسواق المزرعة، وإن نسبة التغطية بلغت 998%، لإجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 36 ريالا للسهم.

وأوضح السويلم أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث خصص لهم 7.5 مليون سهم تمثل 100%، من الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.