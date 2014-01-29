مؤشر نيكي يرتفع 2% بعد رفع "المركزي" التركي للفائدة

قفز مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية أكثر من 2% في جلسة التداول الصباحية، الاربعاء، مرتداً عن أربع جلسات متتالية من الخسائر بعد أن أوقفت زيادة ضخمة في أسعار الفائدة قررها البنك المركزي التركي موجة مبيعات في الأسواق الناشئة.

فيما هوى سهم "ادفانتست" الى أدنى مستوى له في حوالي أربعة أشهر بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لسنتها المالية، ما أثار مخاوف لدى المستثمرين الذين ينتظرون نتائج الكثير من الشركات على مدى الاسابيع القليلة القادمة.

وصعد نيكي 2.07 بالمئة الى 15289.69 نقطة في أواخر جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو، مبتعداً عن أدنى مستوى له في شهرين ونصف الذي سجله يوم الاثنين. لكن المؤشر القياسي يبقى منخفضا اكثر من 6 بالمئة عن مستواه في بداية العام. وقفز مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.14 بالمئة الى 1250.57 نقطة.