قفزة تفوق 9% لسهم بنك الرياض بعد نبأ مضاعفة رأسماله

قال الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض عبدالعزيز الفريح في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن البنك يواصل دعم قاعدته الرأسمالية عبر ما أعلن اليوم من زيادة رأس المال بـ100%، إلى 30 مليار ريال.

وحقق سهم بنك "الرياض" ارتفاعات قياسية خلال تداولات اليوم عقب إعلان رئيس مجلس إدارة البنك راشد العبدالعزيز الراشد أن مجلس الإدارة قرر في جلسته أمس التقدم إلى الجهات الرسمية في السعودية بطلب الموافقة على مضاعفة رأسمال البنك من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال بزيادة بنسبة 100%.

وأضاف الفريح "زيادة رأسمال البنك تستهدف دعم قاعدة رأس المال من حيث الكم والنوع، وهناك توجه لإعادة تأهيل رأس المال من خلال متطلبات بازل3، ووجود 30 مليار ريال كرأسمال سيدعم انطلاقنا بقوة، ويسهم في تنمية أعمال البنك".

وقد انعكست هذه الأخبار الإيجابية على السهم، حيث ارتفاع بأكثر من 9%، مضيفاً مكاسب فاقت الـ3 ريالات، حيث وصل إلى مستوى 36.70 ريال.

وبلغت قيمة التداولات على السهم حتى منتصف الجلسة نحو 188 مليون ريال، عبر تداول أكثر من 5 مليون سهم.

الاستفادة من الاحتياطيات

وفي تعليقه على خبر مضاعفة رأسمال بنك الرياض قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، في حديث مع "العربية نت"، إن بنك الرياض يستهدف دعم قاعدته الرأسمالية بالأساس لتنمية وتوسيع أعماله في المستقبل.

وستتم عملية زيادة رأس المال من خلال توزيع 1.5 مليار سهم مجاني إضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد مقابل كل سهم.

وقال الضحيان "عادة زيادة رأسمال الشركات والبنوك يستهدف تحويل جزء من الاحتياطيات النقدية إلى رأس المال عبر توزيع أسهم منحة بهدف استخدام هذه الأموال، وبنك الرياض يستهدف بالإضافة لهذا السبب الوفاء بمتطلبات بازل3 أيضاً.

وقال البنك في بيان صحافي نُشر على موقع السوق المالية "تداول"، الخميس، إن إجمالي عدد الأسهم سيرتفع من 1.5 مليار ريال إلى 3 مليارات سهم برسملة 15 مليار ريال تمثل الاحتياطي النظامي وجزءاً من الأرباح المتبقاة.

ويهدف بنك الرياض من ذلك إلى دعم نشاطاته وتنمية أعماله، فيما سيتم عرض التوصية على الجمعية العامة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً حال حصول البنك على الموافقات الرسمية اللازمة.