متسول بشوارع القاهرة يخسر ‏400‏ ألف جنيه في البورصة

اكتشف مسؤول بإحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أن أحد العملاء لدى شركته يعمل متسولاً في الشارع، ويقوم بعمليات إيداع أسبوعية تصل الى ‏10‏ آلاف جنيه حتى وصل حجم محفظته التي يستثمرها بالبورصة إلى ‏400‏ ألف جنيه في عام واحد‏.‏

وقال المسؤول إنه أثناء سيره بسيارته في منطقة مصر الجديدة فوجئ بأن أحد المتسولين يمد يده له ويقول له "حاجة لله"، وبالنظر اليه فوجئ بأنه أحد عملائه، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضاف أن هذا المتسول أو المستثمر وعمره 60 عاماً يميل الى المضاربات والشراء العشوائي ما أدى الى خسارته أكثر من 70%، من محفظته، ومع ذلك لا يزال يستثمر بالبورصة، ويقوم بعمليات إيداع نقدية كل بضعة أيام حتى وصل حجم محفظته إلى 200 ألف جنيه مرة أخرى.