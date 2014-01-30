نمو أصول صناديق الأسهم السعودية 20% لـ21 مليار ريال

ارتفعت أصول صناديق الأسهم المحلية المجمعة إلى 21 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2013، مقابل 17.6 مليار ريال بنهاية عام 2012، بنسبة نمو بلغت 20%.

وقالت المجموعة المالية، هيرميس السعودية، إنها تتوقع أداءً جيداً لسوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري بدعم من قطاعَي الصناعات البتروكيماوية والمصارف، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

لكن ماجد كبارة رئيس قسم إدارة الأصول في المجموعة، استبعد تحقيق السوق ارتفاعات العام الماضي نفسها. وتوقّع أن تستمر الأسهم في تحقيق عوائد أفضل من الأصول الأخرى خلال 2014.

وأشارت المجموعة إلى أن عملية تصحيح أوضاع العمالة وخروج أكثر من مليون عامل من البلاد أسهما في دعم السيولة في سوق الأسهم المحلية لمستويات سبعة مليارات، نتيجة توجّه أصحاب المؤسسات الصغيرة ممَّن كانت لديهم عمالة غير نظامية إلى استثمار أموالهم في السوق.

وقال كبارة "كان هناك تخوفٌ كبيرٌ من تأثير خروج أكثر من مليون عامل من البلد في قطاع التشييد والبناء والقطاعات المرتبطة به، مثل قطاع الأسمنت، إضافة إلى القطاعات الاستهلاكية، إلا أن مبيعات شركات الأسمنت تراجعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2012، وهذا أفضل مما كان متوقعاً.