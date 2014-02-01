الذهب يتراجع مسجلا أول خسارة أسبوعية له في 6 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتسجل أول خسارة أسبوعية لها في ستة أسابيع، متأثرة ببيانات قوية عن النمو الاقتصادي الأميركي ومخاوف بشأن تقليص برامج التحفيز النقدي بالولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 20:42 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في السوق الفورية 16 سنتا إلى 1243.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه 2%، مساء الخميس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية لتسليم فبراير شباط عند التسوية 2.70 دولار إلى 1239.80 دولارا للأوقية.

وخسر المعدن النفيس اثنين المئة هذا الأسبوع بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية. لكن مكاسبه في مطلع الشهر كافية لتدفعه لتحقيق أول ارتفاع شهري له في خمسة اشهر إذ بلغت أكثر من 3% في يناير حتى الآن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 19.16 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4%، إلى 1372.75 دولارا للأوقية.