القيمة السوقية لأسهم فيسبوك تقفز إلى 157 مليار دولار

قفزت القيمة السوقية لأسهم شركة فيسبوك، والتي اخترقت كل التقييمات السابقة لها قبل نحو 10 سنوات، إلى 150 مليار دولار.

وارتفع سهم فيسبوك 12%، في التعاملات اللاحقة على الإغلاق الرسمي في بورصة نيويورك الأربعاء الماضي، قبل أن يواصل مسيرته في تعاملات الجمعة ويقفز إلى 62.57 دولاراً، بعد أن أثبتت نجاحها في رفع عائداتها من إعلانات مستخدمي الهواتف المتحركة، ما يعني ارتفاع القيمة السوقية للشركة لأكثر من 156.8 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح الشبكة الاجتماعية في الربع الأخير من العام الجاري إلى 523 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 717% عن نظيرتها من عام 2012.

وبلغت إيرادات "فيسبوك" خلال الأشهر الـ12 الأخيرة 7.872 مليار دولار بزيادة بنسبة 54%، عن عام 2012.

وسجل الموقع أرباحا صافية بلغت 523 مليون دولار، مقارنة بأرباح لم تتجاوز 64 مليون دولار للفترة نفسها من 2013، ما يعني حصول كل سهم على 31 سنتا، في حين كانت توقعات الخبراء لا تزيد على 27 سنتا للسهم الواحد.