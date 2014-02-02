"الكهرباء": 4.5 مليار ريال إصدارات للصكوك الإسلامية

أغلقت الشركة السعودية للكهرباء الاكتتاب في إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية يوم الخميس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية "تداول" إنه تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 70 نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية سايبور ثلاثة أشهر، وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك.

وأوضحت أنه سيتم إدراج وتداول الصكوك في قاعدة البيانات الإلكترونية للسوق المالية السعودية "تداول" بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.