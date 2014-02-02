المؤسسات تقود بورصة مصر لاستهداف مستويات قياسية

واصلت البورصة المصرية مكاسبها خلال جلسة اليوم، بدعم المشتريات المؤسسية التي أكدت عودتها بقوة للبورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة، والتي حققت فيها مؤشرات السوق ارتفاعات قياسية، بدعم الاستحقاقات السياسية التي تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق.

وأكد محللون ومتعاملون في السوق أن المؤسسات والصناديق سواء العربية أو الأجنبية تتطلع للبورصة المصرية، في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية، خاصة أنها كانت قد انسحبت من مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، ولكنها بدأت رحلة العودة منذ إقرار الدستور وصعود السوق بنسب قياسية في فترات وجيزة.

وشهدت جلسة اليوم مشتريات قوية للمصريين الافراد والمؤسسات العربية خلال التعاملات، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة مكاسب تقترب من ملياري جنيه، وسط توقعات بمواصلة السوق الارتفاع رغم الأداء العرضي وظهور عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي شهدتها غالبية الأسهم.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ"العربية نت"، إن المؤسسات بدأت تتدخل بقوة في السوق المصري، وهو ما ظهر واضحاً في تقرير أداء البورصة خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على نحو 37.92% من المعاملات في البورصة المصرية خلال الشهر الماضي، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.08%. وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 113.02 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقال المحلل المالي وائل حساني إن غالبية الأسهم تستفيد في الوقت الحالي من حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين والتي تدفع إلى الشراء على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وسط توقعات بتحقيق هذه الأسهم ارتفاعات قياسية خلال الجلسات المقبلة.

وتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي للسوق مستوى 7700 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مؤكداً ان المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والاجنبية تشارك في دفع البورصة المصرية إلى مواصلة الارتفاع بالمشتريات والسيولة الساخنة التي ظهرت خلال الجلسات الأخيرة خاصة بعد إقرار الدستور وظهور بوادر تنفيذ خارطة الطريق.

وخلال تداولات اليوم ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 2.4 مليار جنيه تعادل 0.53% بعدما ارتفع من نحو 451.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 454.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% بعدما ارتفع من نحو 7405 نقاط لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 7436 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.95% إلى مستوى 590 نقطة. فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.95% إلى مستوى 1001 نقطة.