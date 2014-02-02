خبير: سوق الاسهم السعودي يعكس ارباحه بتاخير واضح

اعتبر رئيس المركز الخليجي للاستشارات الاقتصادية محمد العمران، ان الارتفاعات الحاصلة في اداء سوق الاسهم السعودية، في الوقت الحاضر تعكس التأخر الزمني لهذه السوق تجاه ما يجري في الاسواق العالمية.

وقال العمران في مقابلة مع قناة "العربية" ان السوق السعودية حققت خلال العام الماضي مكاسب بزيادة 20 % واصفا تلك الزيادة بانها اقل مما تحقق لاسواق اخرى في المنطقة، ومن الطبيعي ان تعوض السوق هذا الفارق ولكن بتاخير زمني عن بقية الاسواق الاخرى.

وقلل العمران من تاثير ازمة العملات في دول الاسواق الناشئة، موضحا ان تاثير هذه الازمة يظل محدودا على منطقة الخليج واذا نظرنا الى سعر صرف اليوان لا يوجد اي تاثير ملحوظ عليه.

ودعا الى النظر بصورة ايجابية الى التحديات والتغيرات في الدول الناشئة مشيرا الى ان تراجع العملة له ميزة ترفع تنافسية الصادرات الى الدول المتقدمة وتزيد من فرص النمو في تلك الدول.

وبسؤاله عن التمديد المستمر في صفقة استحواذ موبايلي على عذيب للاتصالات، قال العمران ان "الامور لو كانت مشجعة للطرفين لكنا سمعنا عن ابرام الصفقة منذ وقت طويل" مؤكدا ان موبايلي تسعى الى توسيع نشاطها في حين يتعين على عذيب القبول بشروط الاستحواذ من اجل الحصول على فرصة لتطوير ادواتها.