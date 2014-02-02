مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية بـ900 مليون ريال

ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال جلسة، الأحد، في سوق المال السعودية الى 7.1 مليار ريال، لتضيف نحو 900 مليون ريال الى مستواها السابق عند 6.2 مليار ريال بختام جلسة الخميس الماضي.

وحققت السوق مكاسب قوية مع صعود مؤشرها العام لأسعار الأسهم بنسبة 0.85% الى 8835 نقطة، بدعم من قطاعات المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية والأسمنت التي شكلت اكثر ثلاثة قطاعات رابحة في جلسة اليوم.

وقاد قطاع المصارف والخدمات المالية، الذي بلغت تداولاته 2.2 مليار ريال، مؤشر السوق الى الارتفاع بقوة، مع تحقيق القطاع مكاسب بلغت 1.65%.

ويبدو أن ردة الفعل الحذرة تجاه المخصصات التي أعلنتها البنوك السعودية ضمن نتائج أعمال العام الماضي، بدأت تتلاشى مع عودة المستثمرين الى الشراء بزخم اكبر في اسهم قطاع البنوك.

وتصدر سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (اثمار)، وسهم البنك السعودي للاستثمار (استثمار) قائمة أكبر الرابحين بارتفاعات بلغت نسبها 6.05% و5.82% على التوالي.