"الأسمنت العربية" ترفع رأسمالها إلى مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية اليوم الاثنين على طلب شركة الأسمنت العربية بزيادة رأس مالها من 800 مليون ريال إلى مليار ريال، بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 200 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إنه بهذه الموافقة على زيادة رأسمال الشركة سيرتفع عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 100 مليون سهم، بزيادة 20 مليون سهم، مشيرة إلى أن المنحة ستقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ الموافقة على أن تستكمل الشركة الإجراءات المتعلقة بذلك، وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول به.