نيكي عند أدنى مستوى في 4 أشهر لارتفاع الين

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية 4.2 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء مع تأثر الثقة سلبا بارتفاع الين إثر بيانات أضعف من المتوقع للمصانع الأميركية، ما أثار بواعث قلق بشأن اقتصاد الولايات المتحدة.

وواصل نيكي خسائره لليوم الرابع وأغلق منخفضا 610.66 نقطة عند 14008.47 نقطة، وهو أدنى مستوى إقفال منذ الثامن من أكتوبر. وخسارة اليوم هي الأكبر بالنسبة المئوية لجلسة واحدة منذ يونيو 2013.

ونزل نيكي عن متوسطه المتحرك لمئتي يوم الواقع عند حوالي 14425 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2002 عندما بدأت السوق موجة صعود لتوقعات بتسيير نقدي جذري.

وانحدر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.8 بالمئة إلى 1139.27 نقطة مع تداول 4.233 مليار سهم وهو أكبر حجم منذ يونيو 2013.

وفقد مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات العائد المرتفع والحوكمة القوية 4.7 بالمئة مسجلا 10330.02 نقطة.