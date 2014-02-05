الذهب يتراجع مع انتعاش الأسهم وضعف المشتريات

تراجع سعر الذهب للجلسة الثانية اليوم الأربعاء، حيث أضعف انتعاش الأسهم من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، وكانت المشتريات الفورية الحاضرة من المعدن النفيس في آسيا ضعيفة.

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1252.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط 0.2%، يوم الثلاثاء.

وكان الطلب على الذهب في المعاملات الفورية الحاضرة ضعيفا في الصين، حيث إن السوق مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.03%، لتسجل 19.42 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.49%، إلى 1372.74 دولارا، بينما قفز سعر البلاديوم 1.5%، إلى 700.25 دولار للأوقية.