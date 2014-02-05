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الذهب يتراجع مع انتعاش الأسهم وضعف المشتريات

المصدر: سنغافورة - رويترز
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تراجع سعر الذهب للجلسة الثانية اليوم الأربعاء، حيث أضعف انتعاش الأسهم من جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، وكانت المشتريات الفورية الحاضرة من المعدن النفيس في آسيا ضعيفة.

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1252.91 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هبط 0.2%، يوم الثلاثاء.

وكان الطلب على الذهب في المعاملات الفورية الحاضرة ضعيفا في الصين، حيث إن السوق مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة.

وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.03%، لتسجل 19.42 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.49%، إلى 1372.74 دولارا، بينما قفز سعر البلاديوم 1.5%، إلى 700.25 دولار للأوقية.

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