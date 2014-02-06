الخطوط السعودية تعتزم طرح وحدة الشحن للاكتتاب بـ2014

قال مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية السعودية الأربعاء إن الشركة تنوي إجراء طرح عام أولي لوحدة الشحن هذا العام ولوحدة الصيانة في 2015.

وستكون وحدة الشحن ثاني وحدة تطرحها الشركة في سوق الأسهم من بين ست وحدات هي التموين والخدمات الأرضية والصيانة والطيران وأكاديمية الطيران والشحن بعد أن اتخذت قرارا بالخصخصة عام 2006.

وبلغت حصيلة الوحدة الأولى وهي شركة الخطوط السعودية للتموين 347 مليون دولار عند طرح 30 بالمئة من أسهمها في 2012. وارتفع السهم 81.4 بالمئة العام الماضي.

وقال عبدالرحمن الطيب مساعد المدير العام للصيانة على هامش مؤتمر في دبي إن الشركة تعتزم طرح وحدة الشحن هذا العام تليها وحدة الصيانة في 2015.

ولم يحدد على وجه الدقة متى ستدرج وحدة الشحن.

وقال إن طرح وحدة الصيانة لن يجري قبل يونيو 2015 على الأرجح وإن الشركة ستطرح نحو 30 بالمئة من أسهمها.