سيولة سوق دبي تقفز لمستوى تاريخي عند 880 مليون دولار

قفزت السيولة في سوق دبي المالية بنهاية تعاملات الأربعاء إلى مستويات تاريخها عندما لامست 880 مليون دولار، أو 3.25 مليار درهم، وحقق المؤشر ارتفاعاً جيداً وبنسبة 1.7%، ليدعم اختراق مستوى المقاومة الفنية 3807 ويغلق عند مستوى 3875 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات.

وتلقى السوق دعما قويا من الأسهم العقارية الثلاثة، حيث ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 10%، عند 1.79 درهم، وبتداولات كبيرة بلغت 423 مليون سهم.

وزاد سهم الاتحاد العقارية التي سجلت هذا الأسبوع ارتفاعا في أرباحها السنوية لثمانية أمثالها بنسبة 9.8%، في حين قفز أيضا سهم ديار للتطوير 4.8%، بعد ارتفاع أرباحها السنوية لأربعة أمثالها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وزاد سهم دريك أند سكل للبناء 6.9%، بعدما قالت الشركة إنها فازت بعقد قيمته 328 مليون ريال للقيام بأعمال ميكانيكية وكهربائية وصحية في جامعة الملك سعود في الرياض.

كما ارتفع سهم إعمار العقارية وبنسبة 0.4%، عند 7.93 درهم بعد أن تخطى 8.00 درهم خلال الجلسة، وبلغت تداولاته 15.5 مليون سهم.