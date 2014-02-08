ضعف بيانات الوظائف الأميركية يرفع أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة عززت تكهنات بأن تباطؤ القوة الدافعة للاقتصاد سيجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إبقاء برنامجه للتحفيز النقدي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد في يناير بمقدار 113 ألف وظيفة فقط، وكان محللون توقعوا أن تصل الزيادة إلى 185 ألف وظيفة الشهر الماضي.

لكن مكاسب الذهب كانت محدودة بسبب مكاسب الأسهم الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى أعلى مستوى في الجلسة 1271.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صدور التقرير قبل أن يقلص مكاسبه إلى ارتفاع نسبته 0.8% إلى 1266.75 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 5.70 دولار عند التسوية إلى 1262.90 دولار للأوقية.

وزاد سعر الفضة 0.5% إلى 20 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1378.50 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 708.42 دولار.