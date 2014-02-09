"ستاندرد آند بورز" تتوقع انتعاش إصدار الصكوك خليجيا

توقع المدير المساعد في خدمات التصنيف لدى وكالة "ساندرد آند بورز" العالمية انتعاش إصدارات الصكوك من دول الخليج، لاسيما من الشركات.

وأرجع ناصيف في مقابلة مع قناة "العربية" تراجع إصدار الصكوك (أدوات دين أو سندات متوافقة مع الشريعة) عالميا بنسبة 13% العام الماضي، إلى تراجع الأداء في ماليزيا بنسبة 25% وهي أكبر مصدر للصكوك.

ولفت إلى تحقيق حجم إصدارات الصكوك في دول الخليج نموا بلغت نسبته 17% خلال 2013.

وكانت الوكالة قدرت في تقرير لها نمو سوق الصكوك للعام الحالي إلى أكثر من 100 مليار دولار، متوقعة أن تقود السعودية والإمارات زيادة في إصدارات الصكوك خليجيا بنسبة 10% خلال 2014.

وقال إن حاجة دول الخليج إلى المزيد من البنى التحتية، وتوقعات تحسن الاقتصاد هذا العام، وتصاعد دور القطاع الخاص في ماليزيا، كلها أسباب تدفعه للتوقع بعودة إصدارات الصكوك إلى تسجيل الارتفاع بخاصة من الشركات الخليجية.

وذكر أن قرارات مهمة اتخذت في الإمارات، حدد من خلالها البنك المركزي سقف منح القروض للمؤسسات الحكومية بنسبة 20% من رأسمال المصرف، ستدفع إلى نمو سوق الصكوك عموما.

وقال إن تحديد سقف الإقراض المباشر سيدفع البنوك إلى الإقبال على إصدار الصكوك من أجل توسيع خدماتها التمويلية للقطاع الحكومي في الإمارات.

وأشار إلى متطلبات المعايير المصرفية الدولية (بازل3) التي ستعزز من حاجة البنوك إلى إصدار الصكوك، للموائمة مع المتطلبات الدولية.

وأفاد أن خفض الولايات المتحدة لقيمة برنامجها الحكومي من شراء الأسهم والسندات، سيضغط على أسعار الصكوك، ويعزز من إقبال الشركات على إصدار المزيد منها لاسيما في دول الخليج.