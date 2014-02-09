سيولة "جامحة" تقفز بمؤشر سوق دبي فوق 4000 نقطة

قفز مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوى في نحو 5 سنوات ونصف، متجاوزاً 4000 نقطة، إلى 4026 نقطة، بمكاسب بلغت نسبتها 2.4%، قبل أن يعود ويهدئ من هذه المكاسب لـ1.1%، ويستقر عند مستوى 3974 نقطة، عند الإغلاق.

وقال خبير أسواق المال حسام الحسيني لـ"العربية نت"، إن اختراق مؤشر سوق دبي مستوى 4000 نقطة كان أمرا متوقعا، مع تجاوزه قبل فترة قليلة مستوى 3800 نقطة.

وقال الحسيني "المؤشر يستهدف الآن مستوى 4011 نقطة في القريب العاجل، والسيولة في السوق تساعد على تجاوز هذه المستويات واستمرار الصعود".

وصاحب مكاسب اليوم تداولات قوية تخطت عند الإغلاق الـ2.5 مليار درهم.

ولفت الحسيني إلى أن السيولة التي يجري ضخها في السوق حالياً من مستثمرين محليين وليست أموالا أجنبية ساخنة، وأكد أن المستثمرين الحاليين في السوق شريحة جديدة مختلفة عن الشرائح التي كانت موجودة في العام الماضي.

وحول ارتفاعات مستويات السيولة في أسواق الإمارات قال الحسيني إن عمليات تدوير الأسهم عبر الشراء والبيع أكثر من مرة في نفس الجلسة ترفع مستويات السيولة لما نراه الآن في أسواق المال المحلية.

وتلقى مؤشر سوق دبي المالية دعماً من أسهم قيادية على رأسها أرابتك بـ3.04%، إلى مستوى 5.08 درهماً، بعد الإعلان اليوم عن تأسيس 5 شركات جديدة من بينها شركة أرابتك كابيتال في مركز دبي المالي العالمي والتي ستقوم بتقديم الخدمات المالية وخدمات الطرح العام للشركة وشركاتها ضمن المجموعة أو أي شركة خارج المجموعة، كما ستقوم بتقديم خدمات الاستثمارات العالمية.

وحقق سهم سوق دبي المالي مكاسب بـ4.4%، إلى مستوى 2.83 درهم، وسهم دبي للاستثمار صاحب الوزن الكبير في مؤشر سوق دبي بنسبة 4.56%، إلى مستوى 2.98 درهم.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنسبة 2.54%، إلى مستوى 4841 نقطة، مدعوماً من قطاعات البنوك والطاقة والعقارات.