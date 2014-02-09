مجموعات سعودية تستحوذ على أصول شركات أوروبية كبرى

شهد سوق الأسهم السعودي، إعلان صفقتي استحواذ لشركات سعودية تملكت شركات أوروبية كبرى في قطاعي السياحة والتجزئة، فيما توقعت مصادر الإعلان عن صفقات أخرى وشيكة حال إتمامها.

وبلغت قيمة صفقتين أعلنت عنهما مجموعتان سعوديتان في كل من بريطانيا نحو 146 مليون ريال، في توجه اعتبره محللون أنه مؤشر على المزيد من التوسعات الخارجية للشركات السعودية.

واستحوذت شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة، المملوكة لمجموعة الطيار القابضة، على شركة اليجانت ريزورتس إحدى الشركات المملوكة لمجموعة توماس كوك البريطانية.

وتعمل الشركة الأوروبية التي جرى الاستحواذ عليها، منذ أكثر من 25 عاما في مجال تنفيذ البرامج السياحية والعطلات داخل وخارج بريطانيا لأوروبا وجزر الكاريبي ووسط وشرق آسيا.

وارتفع سهم مجموعة الطيار، خلال جلسة اليوم الى 124 ريالا للسهم، بزيادة نسبتها 3.35 % بتأثير من نبأ الصفقة.

وشهد السهم تداولات بقيمة 36.4 مليون ريال من خلال تداول 299 ألف سهم نفذت عبر 444 صفقات حتى منتصف جلسة التداول.

وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ 14.3 مليون استرليني (ما يعادل 88 مليون ريال) موزعة على 10.3 مليون جنيه إسترليني قيمة الشركة و4 مليون جنيه استرليني لتمويل رأس المال العامل.

وقالت "الطيار" إن تمويل الصفقة سيكون ذاتيا، وإن إبرام العقد في لندن وإجراءات نقل الملكية جرت دون شروط.

وتسعى الشركة السعودية من الاستحواذ، الى توسيع نشاطها في بريطانيا ودول أوروبا، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي للصفقة بالربع الثاني من 2014.

من جانب آخر أعلنت شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه، استحواذها على الأصول العاملة لشركة بلانكو الإسبانية بقيمة 58.2 مليون ريال (11.4 مليون يورو) موضحة أن تمويل الصفقة سيكون ذاتيا.

وخلال تداولات اليوم الأحد، ارتفع سهم الحكير، بنسبة 3.6 % الى 152 ريال، ليشهد 204 صفقات من خلال تداول 64 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال.

وتمنح الصفقة للشركة السعودية حقوق اتفاقيات التوزيع والامتياز الموقعة في 22 دولة لتشغيل محلات عددها 74 محلا والتي تدار بطريقة الامتياز (Franchise).

وسينتقل بموجب الصفقة، 1200 موظف الى شركة أسست لغرض الاستحواذ في إسبانيا، الى جانب نقل الأنظمة المتعلقة في 117 محلا تجاريا عاملا، ووحدة المبيعات من خلال الإنترنت E-com.

وسيظهر الأثر المالي للصفقة على قوائم الحكير بحلول مارس 2015.