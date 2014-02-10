مؤشر سوق دبي يعزز مكاسبه ويخترق مستوى 4000 نقطة

عزز سوق دبي المالي من وتيرة صعوده الحاد الذي يشهده منذ فترة، حيث أغلق المؤشر متجاوزاً مستوى 4000 نقطة.

وقال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين حسام الحسيني لـ"العربية نت"، إن الاتجاهات السائدة لمؤشر سوق دبي خلال الفترة الحالية إما مستقرة أو صاعدة، فيما يغيب الاتجاه النزولي.

ولفت الحسيني إلى أن أسواق الإمارات حتى وإن هدأت من عملية الصعود المتوالي إلا أن ذلك لا يعني تغيير المسار.

وكان مؤشر سوق دبي قد اخترق حاجز الـ4000 نقطة، قبل أن يعود ويغلق دون هذا المستوى أمس، والذي يعتبر نقطة مقاومة قوية أمام المؤشر.

وأوضح الحسيني أن مؤشر سوق دبي يتلقى دعماً كبيراً من القطاع العقاري مدعوماً بالانتعاش الملحوظ للقطاع، وعلى رأسه سهم إعمار العقارية الذي تجاوز الـ8.3 درهم.

وأوضح الحسيني أن أول ساعة شهدت عملية ترقب بعد مبيعات أمس، وكان هناك شيء من التحفظ وبعدها واصل السوق الصعود.

وقال الحسيني "أوضاع السوق تدفعه لتحقيق مستويات مرتفعة جديدة من الصعود والتداولات".

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة عند الإغلاق بنسبة 1.29%، إلى مستوى 4025.7 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.8 مليار درهم.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي في المحافظة على وتيرة صعوده، حيث أغلق محققاً مكاسب بنسبة 1.17%، إلى مستوى 4882 نقطة.

وتصدر سهم بيت دريك آند سكل الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي بـ342 مليون درهم، حيث أضاف نحو 3.57%، وذلك بعد الإعلان عن فوز وحدة تابعة للشركة في أوروبا بعقد بلغت قيمته 166 مليون درهم.